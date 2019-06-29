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Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının denetimlerinde aranan 931 kişi, 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 516 düzensiz göçmen yakalandı

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının denetimlerinde aranan 931 kişi, 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 516 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen mahalle, sokak, umuma açık eğlence mekanları ile şüpheli görülen araç ve kişilere yönelik olarak 50 bin 476 personel ve 238 dedektör köpeği ile 14 bin 606 noktada gerçekleştirildi.

Uygulamada 847 ikametgah, 369 istasyon, gar, terminal, 278 liman, marina, balıkçı barınağı, 5 bin 938 park ve 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.

Denetimlerde 6'sı cinayet, 41'i yaralama, 2'si cinsel taciz, 2'si çocuğa yönelik cinsel istismar, 38'i hırsızlık, 3'ü yağma ve gasp,16'sı dolandırıcılık, 34'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak, 19'u kaçakçılık, 3'ü PKK terör örgütü ile bağlantılı olmak, 2'si trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek,14'ü tehdit ve hakaret, 8'i mala zarar verme, 710'u diğer suçlardan aranan 898 kişi ile 6'sı çocuk 33 kayıp olmak üzere aranan 931 kişi yakalandı.

Uygulama sonucunda 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 516 düzensiz göçmen yakalandı, 11 sahte pasaport, 5 sahte kimlik ve 18 sahte yol izin belgesi formu, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 tekne ve 20 araç ele geçirildi, 858 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 69 kişi gözaltına alındı, 17 bin 451 umuma açık eğlence mekanı/iş yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 eğlence mekanı/iş yerine işlem yapıldı, 61 umuma açık eğlence mekanı/iş yeri kapatıldı.

Uygulumada 132 bin 372 araç kontrol edilirken aranan bin 922 araç tespit edildi, 2 bin 262 araca işlem yapıldı ve 474 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 2 uzun namlulu silah, 11 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 119 mermi, 4 kesici/delici alet, 3 bin 640 gram esrar, 33 gram eroin, 14 gram bonzai, 737 gram metamfetamin, 11 gram skunk, 83 ecstasy, 17 sentetik ecza, 64 bin 714 kök kenevir, 7 bin 450 paket kaçak sigara ve 68 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
  1. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı

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