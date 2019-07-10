Narkotik sokak operasyonlarında 2 tutuklama Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince son 7 gün içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1,48 gram skunk maddesi, 4 Kök Hint keneviri ve 8.63 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 3‘ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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