0553 313 94 23

Narkotik polisleri vatandaşlara “Gözümüz Olun” mesajını verdi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” dolayısı ile kent merkezinde ‘Narko-Nokta’ kurarak vatandaşları uyuştururu konusunda bilgilendirİP, vatandaşlara ‘gözümüz olun’ mesajı verdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
Narkotik polisleri vatandaşlara “Gözümüz Olun” mesajını verdi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” dolayısı ile kent merkezinde ‘Narko-Nokta’ kurarak vatandaşları uyuştururu konusunda bilgilendirİP, vatandaşlara ‘gözümüz olun’ mesajı verdi.


Uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturmak adına Candoğan Parkı önünde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri birimi ile Büyükşehir Belediyesi de destek verirken Denizli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üye kurumlarında temsilcileri katıldı.


Program kapsamında Narko-Nokta’ya kurulan ekranda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca üniversite gençleri arasında düzenlenen kısa film yarışmasının birincilik alan “İki Ekmek” adlı eseri, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) isimli tanıtım filmleri ile madde bağımlılığına dair görseller yayınlandı. Nokta’da bulunan narkotik madde arama köpeği Jiby ‘de büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu. Madde arama köpekleri hakkında merak edilenler Jiby’nin eğiticisine soruldu. Narko-Nokta’yı ziyaret eden vatandaşlara İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) projesi, uyuşturucu madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü, tedavi hizmetleri gibi pek çok konuda bilgi verildi, el broşürleri dağıtıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadelenin önemini bir kez daha vurgulayan emniyet görevlileri vatandaşlara UYUMA aplikasyonunu nasıl kullanacaklarını anlatarak “Gözümüz Olun” mesajını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Destici: Eski sisteme geri dönemeyiz
    1. Destici: Eski sisteme geri dönemeyiz
    2. Elazığ’da yabancı öğrencileredış..
    3. İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine..
    4. AB: "(Libya'da Hafter güçlerinin..
    5. Kilis’e “Millet Bahçesi” yapılacak
    6. Antrenör adaylarına yaz döneminde staj..
    7. Çukurova’ya Madımak Parkı
    8. Menteşe’deki şok uygulamada ruhsatsız..
    9. Çan’da çevre temizliği
    10. Havalandırma boşluğuna düşen güvercini..
    11. Bitlis’te yol asfaltlama çalışması
    12. Çorum olaylarında hayatını kaybedenler..
    13. Gençlerbirliği'nde transfer
    14. Yaşlı kadının yıpranan evi, Başkan..
    15. Vicdansız motosiklet sürücüsü çocuğa..
    16. Ekrem İmamoğlu Sözcü muhabirini maaşa..
    17. Libya'daki düzensiz göçmenler için..
    18. Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1..
    19. Londra'da acil durum! Tahliye başladı
    20. AP'de gelenek bozulmadı! İtalyanla..
    21. Erdek’te taşıma ücretlerine zam
    22. Şampiyon Galatasaray sahaya iniyor
    23. Putin imzayı attı! Kritik anlaşma..
    24. Aksaray’da Ziraat Odasına ekipman..
    25. KA-DER’den milletvekili Kavuncu’ya..
    26. Ali Koç: "Camiamıza yakışır şekilde..
    27. Karatay’dan “Geleceğini Çöpe Atma”..
    28. Rusya INF anlaşmasını askıya aldı
    29. Sinüsler bitkisel yollarla nasıl..
    30. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz