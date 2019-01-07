Narkotik polisinden Yunanistan'da ortak operasyon
Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, 23 tonluk kurşun levha içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.07 Ocak 2019 Pazartesi 17:12
Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.
Operasyonda Lazkiye limanından çıkan Hırvatistan üzerinden Türkiye karasularını geçerek Dubai'ye ulaşacak gemide yüklü konteynerde yaklaşık 23 tonluk kurşun levha içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.
YORUM YAZ