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Narkotik polisinden Yunanistan'da ortak operasyon

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, 23 tonluk kurşun levha içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:12
Narkotik polisinden Yunanistan'da ortak operasyon

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda Lazkiye limanından çıkan Hırvatistan üzerinden Türkiye karasularını geçerek Dubai'ye ulaşacak gemide yüklü konteynerde  yaklaşık 23 tonluk kurşun levha içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:12
  1. Türkiye
  2. Yunanistan
  3. Narkotik polisi
  4. uyuşturucu operasyonu
  5. ortak operasyon

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