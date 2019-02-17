Narkotik polisi sokak satıcılarına göz açtırmıyor Bartın’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bartın’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı. Düzenlenen operasyonla M.Y, V.F. ve G.K. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların çantasında yapılan aramada 108,50 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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