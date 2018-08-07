0553 313 94 23

Narkotik operasyonunda polisi şok eden düzenek

Üsküdar’da ihbar üzerine bir binaya operasyon düzenleyen narkotik polisi girdikleri evin banyosunda yaptığı aramada, baca boşluğundan iple sarkıtılmış düzenekteki poşeti çekince içerisinde çok miktarda "skunk" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

07 Ağustos 2018 Salı 09:44
Narkotik operasyonunda polisi şok eden düzenek

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar Validebağ’da bir adreste uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine fiziki takip gerçekleştiren tim, belirlenen adresteki binanın önüne geldi. Burada madde satışı yaptığı belirlenen şahsı yakalayan polis, onunla birlikte eve girdi.

Evde ilk olarak salonu arayan polis, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra satışından elde edilen bir miktar para ele geçirdi. Şahsın kelepçelenmesinin ardından salondan banyoya geçen tim, burada da bir süre arama gerçekleştirdi.

DÜZENEKTEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Banyoda arama yaptıkları esnada baca borusu boşluğu polisin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen tim, boşluktan aşağıya bir ip sarktığını fark etti. İpi yukarıya doğru çekmeyen başlayan polis, uyuşturucu madde dolu poşeti görünce şoke oldu. Düzeneği çözen polis, poşetin içerisinde çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ve çok sayıda extacy hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri ve paralara polis tarafından el konulurken, şahıs da gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:44
  1. İstanbul
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Narkotik Polisi
  4. uyuşturucu satıcıları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
    1. İzmir'de kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi..
    2. YKS tercihleri bugün başladı
    3. Suudi Arabistan rest çekti: Kabul..
    4. En iyi üniversite hangisi?
    5. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    6. Çamaşır makinesine soktuğu kolu koptu!
    7. FETÖ bağlantılı okullara operasyon: 37..
    8. Islak mendil kullananlar dikkat!..
    9. Fransız polisinden iğrenç hareket!..
    10. Ayağındaki elektronik kelepçeyle..
    11. Abdullah Gül'ün doktorundan ilginç..
    12. İYİ Parti'de bir istifa depremi daha!
    13. Kabak suyu tüketiminin faydaları..
    14. İşte Benfica Fenerbahçe..
    15. Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte..
    16. Kanadalı bakandan Suudi Arabistan'a..
    17. Emziren annenin ilaç kullanması bebeği..
    18. Fenerbahçe'den yılın bombası Carlos..
    19. Suudi Arabistan Kanada'ya uçuşları..
    20. Tuzla'da feci kaza! 2 işçi öldü
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler