Narkotik operasyonunda biri polis 12 kişi tutuklandı

Denizli’de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan biri polis 12 kişi tutuklandı. Özel harekat polisi destekli şafak vakti yapılan baskınlarda eroin başta olmak üzere çeşitli türlerde uyuşturucu, silah ve para da ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonların yaklaşık 3 ay boyunca ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibini ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Ekipler kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapan ve satan şahısların adreslerini tespit ettikten sonra harekete geçerek operasyon başlattı. Kent merkezi ve Honaz ilçesinde belirlenen adreslere özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis bazı adreslere koçbaşı ve balyoz kullanarak girdi. Baskınlarda aralarında kadınlarında bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda polis girdiği evlerde zehir tacirlerinin uyuşturucu ve kullanma düzeneklerini saklamak için kaldıkları evlerde odaların kilitledikleri kapılarda kırılarak açıldı.

Polis operasyonlarda dronede kullandı

Polis şahısların evleri ile araçların da narkotik köpeklerinin de yardımı ile arama yaptı. Aramalarda bir aracın vites kutusunun içerisine çorap içinde gizlenmiş metanfetamin isimli uyuşturucuyu narkotik köpekleri buldu. Operasyonlarda 203 gram eroin, 79 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 14 adet ecstasy hap, 35 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 130 TL’ye de el konuldu. Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 3’ü kadın 12 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar arasında bir polisin olduğu da öğrenildi. Polisin, çeteye bilgi sızdırdığı öğrenildi.

Operasyonda drone ile de görüntü alınarak şahısların kaçışları ve uyuşturucu maddelerin yok edilmesinin önüne geçildi.