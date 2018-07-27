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Narkotik köpeğinin başına 70 bin dolar ödül konuldu

Kolombiya'nın en güçlü karteli Urabenos'un başına bela olan Sombra isimli narkotik köpeği, son olarak 10 ton kokain yakaladı. Urabenos'un köpeğin başına ödül koyması üzerine, hayvan Bogota Havalimanı'nda görevlendirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:05
Narkotik köpeğinin başına 70 bin dolar ödül konuldu

Kolombiya'da yıllarca rekor miktarda uyuşturucu madde yakalatan bir narkotik köpeği güvenliği konusundaki kaygılar nedeniyle geri bir göreve çekildi. İstihbarat kaynakları, Kolombiya'nin en güçlü suç şebekesi Urabenos adlı uyuşturucu çetesinin, son olarak 10 tona yakın kokainlerini yakalatan Sombra (Gölge) adlı köpeği öldürene 70 bin dolar ödül vaadetttiğini söylüyorlar. Sombra çetenin güçlü olduğu bölgeden alınarak Bogota Havalimanı'nda görevlendirildi.

KORUMALARI VAR

Uluslararası Bogota Havalimanı çetenin çok etkili olmadığı güvenli bir alan sayılıyor ama yine de narkotik polisi işi şansa bırakmıyor. Sombra'ya artık göreve çıktığında bakıcısı dışında, güvenliğini sağlayacak polisler de tahsis ediliyor.

6 yaşındaki Sombra şimdiye kadar Kolombiya'nın Atlas okyanusu sahilindeki limanlarında görev yapıyordu. Bu sahildeki Turbo kasabasından sürat motorları hatta bazen denizaltılarla Orta Amerika ülkeleri ve ABD'ye tonlarca kokain gönderiliyor.

Sombra yakınlarda hem Turbo'da 5,3 ton kokain yakaladı, hem de bir arabanın içine gizlenmiş yaklaşık 4 ton kokaini yakalattı. Kolombiya'nın uyuşturucu ticaretinin büyük kısmını kontrolü altında tutan Urabenos çetesine Usuga ya da Körfez (Golfo) aşireti de deniyor.

Çetenin başı ve Otoniel lakabıyla da tanınan Dairo Antonio Usuga ise Kolombiya polisinin arananlar listesinin birinci sırasında. Urabenos çetesi daha önce de kendisine zarar veren kişilerin başına ödül koymuştu.

Örneğin 2012 yılında başarılı bir narkotik polisini öldürene 500 dolar teklif edilmişti. Fakat Sombra için konan ödülün büyüklüğü köpeğin çeteye verdiği zararın boyutlarına işaret ediyor. Daha yavruyken narkotik polisi tarafından eğitilen Sombra, çalışma hayatı boyunca kokusunu aldığı uyuşturucularla ilgili olarak 245 kişinin de gözaltına alınmasını sağladı.

BBC Türkçe

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 17:05
  1. Kolombiya
  2. ABD

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