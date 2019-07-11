0553 313 94 23

Narkotik köpeği Vuslat’ın emeklilik keyfi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı emrinde 10 yıllık görev süresini tamamlayan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Vuslat, emekliliğin tadını çıkartıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
Narkotik köpeği Vuslat’ın emeklilik keyfi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı emrinde 10 yıllık görev süresini tamamlayan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Vuslat, emekliliğin tadını çıkartıyor.


Jandarma Komutanlığı tarafından kendisi için emeklilik töreni düzenlenen Vuslat, emekliliğinin hemen ardından soluğu Hopa sahillerinde alırken, Vuslat, güneşlenerek soğuk içeceklerini yudumladı. 10 yıllık kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kg’dan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasını sağlayan Vuslat’ın o anlarının fotoğrafları ise Artvin İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından sosyal medyada paylaşıldı.


Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; 10 yıllık görev süresini tamamlayan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği VUSLAT’a emeklilik töreni düzenlendi. Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kg dan fazla uyuşturucu madde ele geçiren VUSLAT’a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stratejik Düşünce Enstitüsü öğrencilerinden AA'ya ziyaret
    1. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    2. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    3. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    4. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    5. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    6. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    7. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    8. BJK genel kurulundaki kararların..
    9. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    10. Görev süresini tamamlayan narkotik..
    11. Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi..
    12. CHP'den 3 yıl sonra 15 Temmuz dönüşü!..
    13. Başkan Alkayış’tan 15 Temmuz açıklaması
    14. Zeydan Karalar işçi çıkarmalarını..
    15. Altının kilogramı 259 bin 100 liraya..
    16. Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev..
    17. Kaçak tüketimi önleyecek projeye..
    18. Ozan Can: “Çekişmeli bir gruptayız”
    19. ÇTSO’da olağan meclis toplantısı
    20. İtalyan gazetecilere 15 Temmuz darbe..
    21. Putin, Zelenskiy'nin teklifini..
    22. Srebrenitsa nerededir? Srebrenitsa..
    23. Başkan Bayındır: "Beyşehir leylek..
    24. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'na..
    25. ABD Temsilciler Meclisinin en genç..
    26. BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye 22..
    27. 60 yıl sonra yeniden görmeye başladı
    28. Kargalar kavga yaptı 15 dekarlık..
    29. Pakistan'daki feci tren kazasında ölü..
    30. İSO İkinci 500 listesinde..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap