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Narkotik köpeği Vuslat emekli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda 10 yıllık görev süresini tamamlayan narkotik madde arama köpeği Vuslat için emeklilik töreni düzenlendi

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:44
Narkotik köpeği Vuslat emekli oldu

ANKARA (AA) - Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda 10 yıllık görev süresini tamamlayan narkotik madde arama köpeği Vuslat için emeklilik töreni düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Artvin İl Jandarma Komutanlığınca, 10 yıllık görev süresini tamamlayan narkotik madde arama köpeği Vuslat'a emeklilik töreni düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, "Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiren Vuslat'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine ve Vuslat'ın deniz kenarında tatil yaparken çekilen fotoğraflarına yer verildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:44
  1. Artvin İl Jandarma KomutanlığıArtvin İl Jandarma Komutanlığı
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. Narkotik Madde Arama köpeği Vuslat emekli oldu

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