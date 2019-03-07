Narkotik köpeği "Roket" göz açtırmadı
Narkotik köpeği "Roket"yol uygulamasında uyuşturucu buldu.07 Mart 2019 Perşembe 14:23
Çanakkale’de bir araçta eroin ele geçirildi.
Gelibolu ilçesi girişinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, narkotik köpeği ’’Roket’in’’tepki vermesi üzerine bir midibüste ve içerisinde bulunan C.T. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. C.T’nin yapılan üst aramasında sigara kağıdına sarılı vaziyette 2 adet kullanılmaya hazır skunk uyuşturucu maddesi ile 10 gram eroin çıktı. Yaşı küçük olan zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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