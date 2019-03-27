Narkotik köpeği ’Kama’ toprak altındaki uyuşturucuyu buldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, narkotik dedektif köpeği ’Kama’nın yardımıyla araziye gizlenmiş 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kente uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Kayseri-Ankara Karayolu üzerinden şehre uyuşturucu madde sevk edeceği ve karayolu üzerinde bulunan bir çeşmenin yakınına nakletmiş olduğu uyuşturucu maddeyi saklayarak alıcıya ulaşmasını hedefleyen A.E. (50) uyuşturucu maddeyi sakladığı yerde yakalandı. S.Ş. (24) ise saklanan uyuşturucu maddeyi almaya geldiği esnada ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların açık araziye saklamış olduğu uyuşturucu madde de Narkotik Detektör köpeği ’Kama’ ile yapılan aramada bulundu. Bulunan uyuşturucu maddenin 48 gram metamfetamin maddesi olduğu belirlendi. Yakalanan 2 şahsa ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.