Narkotik Eğitim Tırı Ordu’da

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Hedef Olma, Hedefsiz Kalma’ projesi kapsamında vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan “Narkotik Eğitim Tırı" Ordu’ya geldi.

‘Hedef Olma Hedefsiz Kalma’ projesi kapsamında hazırlanan eğitim tırının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkilerinin ayrıntılı görsellerle anlatıldığı tırı ziyaret eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, konuşmasında uyuşturucu ile mücadelenin iki boyutu olduğuna dikkat çekti. Vali Yavuz, “Bir tanesi bunun arzını engellemek, ikincisi de talebi tamamen ortadan kaldırmak. Ordu’da göreve başladığımız günden bu yana çok etkili tedbirler aldığımızı tüm kamuoyu biliyor. Bu kapsamda da özellikle gençlerimizi, kamuoyunu, aileleri bilgilendirmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bu tırı ilimize davet ederek, buradan gençlerimize, ailelerimize bir bilgilendirme yapmak istedik. Bu vesile ile İstanbul Emniyet Müdürümüze, çok değerli çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Evlatlarınıza sevgi ve şefkat gösterin”

“Tüm Ordulu kardeşlerimize özellikle evlatlarına sevgi ve şefkat göstermelerini, onları anlamaya çalışmalarını, kendileri gençken nasıl davrandıklarını hatırlamalarını, bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diyen Vali Seddar Yavuz, ”Gençlerimizin sevgiye, şefkate ve ellerinden tutulmaya ihtiyacı var. Sevgi ve şefkat açığının, özellikle madde kullanımı konusunu tetiklediğini, güçlüaile bağları olan, sevgi ve şefkate doymuş gençlerin bu alandan biraz daha uzak durduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu anlamda birinci çağrım Ordu’daki tüm ailelere. İkincisi de özellikle bu tür ailelerin, gençlerin bizatihi ziyaret etmesini ve ne tür değişimler meydana geldiği konusunda da görsellerle beraber burada bu ortamı görmelerini, tecrübe etmelerini ve buradan ders çıkarmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bu vesile ile tüm çalışma arkadaşlarıma özellikle Ordu’da İl Emniyet Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımıza bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki gayretleri vesilesiyle bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu bir devlet politikası ve biz de bu şehirde devletimizin politikasını en iyi şekilde uygulanması noktasında gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ümit ediyorum ki, bu vesile ile gençlerimize faydalı olmuş oluruz” şeklinde konuştu.

Narkotik Eğitim Tırı içerisinde oluşturulan eğitim modülleri ile madde bağımlılığı konusu, farklı boyutları ile işlenerek; gençler ve aileler üzerinde daha etkili ve kalıcı etkiler bırakılması hedefleniyor.

Narkotik Eğitim Tır’ı, 3 gün boyunca Ordu Lisesi önündeki Tayfun Gürsoy Parkı’nda ziyaretçilere açık olacak.