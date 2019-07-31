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Narkotiğin “Hayalet” lakaplı motorize ekibi uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Hayalet” lakaplı narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarının korkulu rüyası oldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
Narkotiğin “Hayalet” lakaplı motorize ekibi uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Hayalet” lakaplı narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarının korkulu rüyası oldu.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim motosikletli polisler, şehrin çeşitli bölgelerinde ulaşılması güç yerlere motosikletlerle ulaşarak uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadelede etkinliğinin artırılmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında narkotim motorize ekipleri kent genelinde faaliyetlerde bulunuyor.



Sahada “Hayalet” olarak anılıyorlar


Narkotik motorize ekipleri özellikle eğitim-öğretim dönemleri içerisinde okul çevrelerinde devriye görevinde bulunuyor. Toplumda, gençlerin yoğunlukta bulunduğu başta kafe, park, bahçe ve umumi yerlerde görev alınıyor. Vatandaşlarında mahalle aralarında gittiği kahvehanelere denetimler gerçekleştirerek uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Narkotim motorize ekipleri yaptığı işlerle uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcı ile kullanıcıların korkulu rüyası haline geldi. Motorize ekipleri sahada "hayalet timler" olarak anılıyor.



O mahallelerde polise sevgi var


Narkotim motorize ekipleri İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel olarak yaptığı çalışma için bir dönem uyuşturucu madde satışının yoğun olarak yaşandığı Çinçin, Yenidoğan ve Kale Mahalleleri’ne girdi.


Burada şüpheli kişilerin ve araçların tespiti ve incelenmesi yapıldı. Üst araması, kimlik sorgulaması, araç içi arama gibi faaliyetler icra edildi. Gidilen mahallelerde polise karşı gösterilen ilgi sevgi gösterisi de dikkatlerden kaçmadı.



Kale Operasyonu “Hayaletler” sahadaydı


Geçtiğimiz aylarda da Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirildiği hava destekli Kale Operasyonunda da narkotiğin hayalet motorize ekipleri görev aldı. Narkotim motorize ekipleri dev operasyon öncesinde araçların girmekte zorlandığı nokta ve sokaklara girerek kişilerin ve hedef zanlıların yakalanması ve bilgi akışının sağlanması gibi önemli görevler üstlendi.



Keskin burunlu köpeklerin büyük desteği


Narkotik motorize ekipleri uygulama yaptığı sırada durdurdukları araçlarda uyuşturucu arama ve tarama faaliyetinin gerçekleştirilmesi için keskin burunlu uyuşturucu madde kokusuna duyarlı eğitimli köpeklerden de destek alıyor.



Sosyal sorumluluk projeleri


Motorize timleri sadece operasyonel faaliyetlerde değil özellikle halkın doğru bilgilendirilmesi gençlerin polislik mesleğine özendirilmesi amacıyla sosyal sorumluluk projeleri de üstleniyor. Başta kentin kalabalık alanlarında, AVM’lerde ve önemli noktalarda stant çalışmaları yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
  1. doğa

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