  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Narin’in babasının ifadesi ortaya çıktı! Eşimle abim arasındaki ilişki…
Gündem

Narin’in babasının ifadesi ortaya çıktı! Eşimle abim arasındaki ilişki…

Yeniakit Publisher
2024-09-13 09:12:00 -
Narin’in babasının ifadesi ortaya çıktı! Eşimle abim arasındaki ilişki…

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan serbest bırakılan baba Arif Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Kızımın kaybolduğunu komşumdan öğrendim. Eşimle abim arasında bir ilişki olamaz. Ailem abimin aracının kullanmaz, ben ve çocuklarım binmedik. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

 Öte yandan serbest bırakılan baba Arif Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Salim ile aramızda hiçbir problem yoktur. Alacak verecek meselemiz vardır. Ancak ben bunları da kendisine verdim. Aramızda alacak verecek meselesi de kalmadı. Tarlalarımızı da kendisi ekip biçtiğinden hesaplarımız da birdir. Böyle bir alacak verecek durumunda kendisi buradan da kesinti yapabilirdi. Sadece bahsettiğim alacak verecekte benim ödemem 15 gün gecikmişti. Kızımın kaybolduğunu komşumdan öğrendim. Eşimle abim arasında bir ilişki olamaz. Ailem abimin aracının kullanmaz, ben ve çocuklarım binmedik. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi!
Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi!

Gündem

Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi!

Narin Güran haberlerinin dezenformasyonunda İsrail parmağı! HÜDA-PAR Genel başkanı Yapıcıoğlu Akit TV’de tek tek açıkladı
Narin Güran haberlerinin dezenformasyonunda İsrail parmağı! HÜDA-PAR Genel başkanı Yapıcıoğlu Akit TV’de tek tek açıkladı

Gündem

Narin Güran haberlerinin dezenformasyonunda İsrail parmağı! HÜDA-PAR Genel başkanı Yapıcıoğlu Akit TV’de tek tek açıkladı

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı

Gündem

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı

Narin'in ablası Tülin Güran'a neden otopsi yapılmadı? Ölüm nedeni belli oldu...
Narin'in ablası Tülin Güran'a neden otopsi yapılmadı? Ölüm nedeni belli oldu...

Gündem

Narin'in ablası Tülin Güran'a neden otopsi yapılmadı? Ölüm nedeni belli oldu...

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tespit

baba da suskun. çünkü koruduğu oğlu.

Endişeliyiz

Cani vahşi cinayet şebekesi profesyonel katil örgütüyle karşı karşıyayız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23