Narin’in babasının ifadesi ortaya çıktı! Eşimle abim arasındaki ilişki…

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Öte yandan serbest bırakılan baba Arif Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Salim ile aramızda hiçbir problem yoktur. Alacak verecek meselemiz vardır. Ancak ben bunları da kendisine verdim. Aramızda alacak verecek meselesi de kalmadı. Tarlalarımızı da kendisi ekip biçtiğinden hesaplarımız da birdir. Böyle bir alacak verecek durumunda kendisi buradan da kesinti yapabilirdi. Sadece bahsettiğim alacak verecekte benim ödemem 15 gün gecikmişti. Kızımın kaybolduğunu komşumdan öğrendim. Eşimle abim arasında bir ilişki olamaz. Ailem abimin aracının kullanmaz, ben ve çocuklarım binmedik. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.