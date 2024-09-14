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Gündem Narin artık yok! Narin’in babası kameranın açık olduğunu fark etmeyince cinayeti anlattı! Dikkat çeken gelişme
Gündem

Narin artık yok! Narin’in babası kameranın açık olduğunu fark etmeyince cinayeti anlattı! Dikkat çeken gelişme

Yeniakit Publisher
2024-09-14 19:41:00 - 2024-09-14 20:17:24
Narin artık yok! Narin’in babası kameranın açık olduğunu fark etmeyince cinayeti anlattı! Dikkat çeken gelişme

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanacak derken ortaya yeni ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Bu defa dikkat çeken gelişme yaşandı. Gelen görüntüler Narin’in babasından. Detaylar herkesi şoke edecek.

Narin Güran cinayeti çözüldü, çözülecek derken ortaya çıkan yeni detaylar herkesi şaşırtıyor. Bu defa baba Arif Güran’ın kameranın açık olduğunu fark etmeyerek yaptığı konuşma herkesi şaşkına çevirdi. İşte Narin cinayeti son dakika gelişmesi…8 yaşındaki Narin’in katledilmesi tüm Türkiye’nin gündeminde. Cinayet soruşturmasında tüm oklar amca Salim Güran’ı işaret ediyor. Ancak ortaya çıkan bir görüntü yine kafalarda soru işareti bıraktı.

KAMERANIN AÇIK OLDUĞUNU FARK ETMEDİ

Narin’in babası Arif Güran, emniyette yapılan sorgunun ardından serbest bırakılmıştı. Arif Güran’ın 49 saniyelik bir görüntüsü ve anlattıkları herkesi şok etti. Yeni görüntülerde Narin’in babası Arif Güran’ın da aralarında olduğu 3 kişi masada oturuyor.

Arif Güran, kameranın açık olduğunu fark etmeyerek şu ifadeleri kullanıyor:

“Akraba olmuşuz, dayı yeğen olmuşuz. Dayı yeğen olduğu zaman, biri dayımdır, biri öz yeğenimdir. 20 nüfuslu bir yer. 90-100 nüfusluk yer değil. 20 nüfusluk yer. onlarında hepsi akraba. O algıyı ? kendi aralarında toplantı yapıyorlar şey yapıyorlar ki?”

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında herkes amca Salim Güran’a yoğunlaşmış iken dayı-yeğen konusu kafaları karıştırdı.

ÖCÜNÜ BENDEN ALSALARDI

Kaydın devamında da yine ilginç bir detay var. Masada Arif Güran’ın karşısında oturan ve kim olduğu bilinmeyen kişi “abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şuan da okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuktan” diyor. Bunu üzerine Arif Güran “İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar.” yanıtını veriyor.

bayburtmedya'nın aktardığı haberde Tüm Türkiye Narin’i kim öldürdü sorusuna yanıt beklerken babanın ortaya çıkan bu görüntüleri yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Baba Arif Güran Narin’in katilini biliyor mu? sorusu herkesin gündeminde…

 

Narin cinayetinde flaş gelişme! Annenin dişi incelenecek
Narin cinayetinde flaş gelişme! Annenin dişi incelenecek

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Narin cinayetinde flaş gelişme! Annenin dişi incelenecek

6
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Yorumlar

Ne diyelim

Nasıl bir pislik sarmalı katiller siniz Allah belanızı versin be yuh size.

Yunus Şekerci

Baba Arif Güran Narin’in katilini biliyor mu? Tabi ki biliyor. Elektriğe bağlayın, bak nasıl ötüyor.
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