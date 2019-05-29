0553 313 94 23

"Nargile ve elektronik sigara masum değil"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl:- "Nargile ve elektronik sigara asla masum değildir. Bunlarla ciddi olarak mücadele etmek zorundayız. Nargile ve elektronik sigara filtrelerinde veya soslarında ne olduğunu bilmiyoruz"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:39
"Nargile ve elektronik sigara masum değil"

ANKARA (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, nargile ve elektronik sigaranın içeriklerinin ne olduğunu bilinmediğini belirterek, "Nargile ve elektronik sigara asla masum değildir. Bunlarla ciddi olarak mücadele etmek zorundayız." dedi.

Prof. Dr. Erdöl, Gülhane Tıp Fakültesi Şehit Tabip Üsteğmen Halil Akçiçek Salonu'nda düzenlenen, "Dünya Tütünsüz Günü" panelinde, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un çıkarılmasıyla halk sağlığı alanında devrim niteliğinde bir adım atıldığını belirtti.

Dumansız Hava Sahası'yla tütün kullanım oranının yüzde 32'lerden yüzde 27'lere indiğini ifade eden Erdöl, "Geldiğimiz noktada tütün kullanım oranları yükseldi. En kötüsü de gençlerde ve kadınlarda kullanım oranlarının yükselmesidir. Hedef kitlemiz gençler ve kadınlar üzerinden olmalı ki kullanım oranlarını düşürelim. Eğer bir kadın sigara içiyorsa çocuğu mutlaka sigara içiyor. Karnında varsa o da zehirleniyor. Her türlü zararı anneyle birlikte çocuklar çekiyor." diye konuştu.

Tütün sektörünün insanları müşteri olarak gördüğünü ifade eden Erdöl, "10 yaşındaki bir çocuğun buna alışması durumunda 60-70 sene bunun müşterisi olur. Bir gence bunu ulaştırmaları onlara karlı geliyor. Tütün sektörü ne kadar çok karlıysa, bunu kullananlar da bir o kadar zarar ediyor. Tütün kullanımına bakıldığında ise genellikle gelişmekte olan ülkeler olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Gençler ve çocukları sigaradan korumalıyız"

Akciğer ve gırtlak kanserlerinin sebepleri arasında tütün kullanımının ilk sırada geldiğini dile getiren Erdöl, "Tütüne başlama yaşı çok önemli. Tüm bağımlılıklarda merak, arkadaşlık, özenti dediğimiz üçlünün hayat bulduğu yer gençliktir. Gençlerin ve çocukların mutlaka sigaradan korunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Toplam sağlık harcamalarının yüzde 9'unun tütün kaynaklı hastalıklara gittiğini aktaran Erdöl, tütünle mücadele kapsamında çıkarılan yasal düzenlemelerin tavizsiz bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Erdöl, "Nargile ve elektronik sigara asla masum değildir. Bunlarla ciddi olarak mücadele etmek zorundayız. Nargile ve elektronik sigara filtrelerinde veya soslarında ne olduğunu bilmiyoruz. Ne kullanıldığını bilmiyoruz, hangi tip bağımlılık yapıcı madde eklendiğini de bilmiyoruz. Bu ürünler sigarayı bırakmak için bir tercih olmamalıdır." uyarısında bulundu.

Konuşmanın ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bıraktırma Polikliniği'ne başvurarak sigarayı bırakanlar ile şiir ve afiş yarışmasında dereceye girenlere hediyeler verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:39
  1. nargile
  2. Prof. Dr. Cevdet Erdöl
  3. Sigara
  4. Tütün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB'den avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimle ilgili açıklama
    1. TBB'den avukatın etek boyuna tepki..
    2. Büyükşehir’in ramazan etkinlikleri..
    3. Hortumcu Cem Uzan'dan şaşırtan paylaşım!
    4. Suudi Arabistan dereceye girdi! Körfez..
    5. Ziraat Katılım’dan 400 milyonluk kira..
    6. Aydın Tabip Odası, Efeler Belediyesi..
    7. Samsun 112’ye 10 yeni ambulans
    8. "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında..
    9. Tepkiler sonuç verdi, Mersin Pop Fest..
    10. İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da..
    11. Hattat Madencilik TİS görüşmelerinin..
    12. Tarsus’ta buğday hasadı devam ediyor
    13. İlahiyatçılardan internet uyarısı: Bu..
    14. "Nargile ve elektronik sigara masum..
    15. Başkan Aydar: "Gece gündüz demeden..
    16. Dokumacı kuşları "mühendis" gibi yuva..
    17. Taksim’den sıcak hava manzaraları
    18. Hafızlık öğrencilerinden şehitler ve..
    19. Şehit Şahin'in ailesine şehadet..
    20. Yanan tırdan son anda kurtuldu
    21. Sivasspor’da gollerde Kone imzası yer..
    22. Avukatın etek boyunu tutanağa geçiren..
    23. Emekliler Dikkat! İşte ikramiyelerde..
    24. Belediye Başkanı Ekicioğlu: “KAEÜ’si..
    25. Fernando Muslera Galatasaray'dan..
    26. Bakan Soylu: "İstanbul’a 27 polis..
    27. Karnından 80 poşet uyuşturucu çıktı
    28. Başkan Böcek şehit ve gazi yakınlarını..
    29. İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas"..
    30. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!