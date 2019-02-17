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Nargile kahvesi küle döndü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Cunda Adası’nda bir nargile kahvesinde çıkan yangın mekanı küle döndürdü.

17 Şubat 2019 Pazar 12:02
Nargile kahvesi küle döndü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Cunda Adası’nda bir nargile kahvesinde çıkan yangın mekanı küle döndürdü.


Veysel Tacir ve Mustafa Yoldaş’a ait ‘Fokurtu Kafe’de sabaha karşı çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Ancak çoğunluğu ahşap olan bina yapılan müdahalelere rağmen küle döndü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.


Yangın sonrasında olay yerine gelen Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, nargile kafeteryasının işletmecilerine geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yanan kafeteryanın enkazı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:02
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