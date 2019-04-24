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“Nargile baronları” tutuklandı

İstanbul polisinin nargile tütünü kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 27’si tutuklandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:55
“Nargile baronları” tutuklandı

İstanbul polisinin nargile tütünü kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 27’si tutuklandı. Tutuklanan şahısların Türkiye’nin en büyük nargile baronları olduğu ifade ediliyor.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında nargile tütünü kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, F.D.’nin suç örgütü lideri olduğu, A.O., S.D. ve G.K.’nin ise suç örgütü içinde ‘yönetici’ konumunda olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Türkiye’nin en büyük nargile tütünü kaçakçılarının imalathaneler kurup tütün mamulü kaçakçılığından büyük bir vurgun yaptığını ortaya çıkaran İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 20 Nisan günü sabaha karşı 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 60 kaçakçıyı gözaltına almıştı.



Okulun deposunda ve okul aracında kaçak nargile yakalandı


Emniyet güçleri tarafından pek çok kentte peş peşe yapılan baskınlarda, 25 ton 648 kilogram kaçak nargile tütünü, 50 kilogram yaprak tütün, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron, çok sayıda nargile tütünü imalat malzemeleri ve kaçakçılığın naklinde kullanılan 17 adet araç ele geçirilmişti. Örgüt yöneticisi olduğu tespit edilen Ç.K’ye ait özel okulun deposunda ve okul aracında da kaçak nargile yakalandığı öğrenildi.



Kaçakçılık dünyasının “binbir suratı” da yakalandı


Operasyonlarda gözaltına alınan 60 kişinin arasında örgüt yöneticisi olduğu tespit edilen iki kişinin tütün fabrikası olduğu tespit edildi. Ayrıca baskınlar neticesinde gözaltına alınanların arasında kaçakçılık dünyasının ‘binbir surat’ı olarak bilinen Öznur O. da yakalandı.



Nargile tütünü kaçakçılığında 27 tutuklama


Baskınlarda yakalanan 60 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıktı. Aralarında örgüt yöneticilerinin tamamının olduğu 27 kişi tutuklanırken, 4 kişi hakkında ‘ev hapsi’ verildi. Ayrıca mahkeme 26 şüpheli hakkında ‘adli kontrol’ şartı uygulayarak serbest bırakılmasına karar verirken, 3 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan tutuklanan şahısların Türkiye’nin en büyük nargile baronları olduğu ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:55
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