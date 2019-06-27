0553 313 94 23

Narenciye bahçelerine "savaşçı böcekler" bırakıldı

Manavgat’ta narenciye bahçelerine savaşçı böcekler olarak bilinen parazitoit ve predetör böcekleri salındı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:05
Narenciye bahçelerine "savaşçı böcekler" bırakıldı

Manavgat’ta narenciye bahçelerine savaşçı böcekler olarak bilinen parazitoit ve predetör böcekleri salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürü Mustafa Özen, "Böcek kullanımındaki amaç, doğal dengeyi koruyarak ilaç kullanmadan ürün yetiştirmek" dedi.


Tarım ve Orman Bakanlığıtarafından yürütülen kısa adı EKÜY olan Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi projesi kapsamında, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nün (BATEM) desteğiyle Manavgat’ta narenciye bahçelerine "savaşçı böcekler" olarak bilinen parazitoit ve predetör böceklerinin salınmasına başlandı. Çolaklı Mahallesinde Emin Çetin’e ait Narenciye bahçesine böcek salımı nedeniyle sade bir tören düzenlendi. Törene Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Tarım İlçe Müdürü Ömür Ozan Çakal, Çolaklı Mahalle Muhtarı Raşit Atabakan ve bahçe sahipleri katıldı.


Narenciye bahçelerindeki unlubit zararlısıyla biyolojik olarak mücadele edecek "savaşçı böcekler"le yapılan mücadelenin bakanlık tarafından desteklendiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürü Mustafa Özen, böcek kullanımındaki amacın doğal dengeyi koruyarak ilaç kullanmadan ürün yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Özen, tüm çiftçilerin biyolojik mücadele yöntemini tercih etmeleri halinde başarı oranının daha yüksek olacağını söyledi.



"Biyolojik mücadele insan sağlığı için önemlidir"


Manavgat Ziraat Odası, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensitüsü ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde Manavgat ve köylerinde turunçgil ve nar bahçelerinde ana zararlı durumundaki turunçgil biti (planococcuscitri) ile biyolojik mücadele çalışmaları yapıldığını belirten Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise, “Bugün Çolaklı mahallesinde biyolojik mücadele böcek salımı programı yapmak üzere toplandık. 2017 yılında17 bin 435 ağaç ve 174 bin 350 adet predatör avcı böcek, 2018 yılında 9 bin 78 ağaç ve 90 bin 780adet predatör avcı böcek salımı gerçekleştirilmiş olup, 2019 yılında da 24 bin 539 ağaç ve 245 bin 390 adet predatör avcı böcek salımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yapılan faydalı böcek dağıtımlarında ağaç başına 10 adet avcı 20 adet parazitoit salımı yapıldı. Çiftçilerimizden biyolojik mücadele yapmak isteyenlerin bir an önce müracaat etmesi gerekmektedir. Biyolojik mücadele insan sağlığı için de önemlidir. Çünkü meyvede ilaç kullanılmamaktadır. Ayrıca biyolojik mücadele yapan çiftçilerimize dekar başına destek yapılmaktadır. Çiftçimizin girdi maliyetini de düşürmektedir” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmara'da sağanak uyarısı
    1. Marmara'da sağanak uyarısı
    2. Darıca’da ilaçlama çalışmaları sürüyor
    3. Kartepe’de yaz hazırlığı devam ediyor
    4. Başkan Çetin: "Çalışanlarımıza en iyi..
    5. Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına 1..
    6. Bakan Akar: “F-35 uçağından Türkiye’yi..
    7. Kocaeli’nin bir plajına da ha ‘Mavi..
    8. Börülcenin vücudumuza etkilerini..
    9. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    10. Kartepe’de tekstil atıkları ekonomiye..
    11. Manavgat’ta sokak köpeklerinin..
    12. Hava Sıcaklıklarında Hissedilir..
    13. Siirt’te camiler çocuk sesleriyle..
    14. Galatasaray'da voleybolcular için..
    15. Mete Yarar kirli tezgahı açıkladı!..
    16. Çaykur Rizespor, Moroziuk’un..
    17. "Tepebaşı eTwinning Buluşması"..
    18. Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında
    19. Buzağılar güzellik yarışması için..
    20. Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP'li..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"