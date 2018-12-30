"Nara atan halleri yerini kedinin miyavlamasından zayıf bir zelilliğe bıraktı"

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vurulduğunu belirterek, "O cesur halleri, o köylere gidip hava, nara atan halleri yerini kedinin miyavlamasından daha zayıf bir zelilliğe bırakmış durumda." dedi.

Tunceli'deki 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında, jandarma ve polis özel harekat görevlileriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Bakan Soylu, terörle mücadelenin, yıllardır milletin başına bela olan, zayıflatmaya ve birbirinden ayırmaya çalışanlara karşı ülkede çocukların hür, bağımsız ve mutlu bir şekilde yaşamaları için yürütüldüğünü belirtti.

Soylu, Tunceli'de 2017 ve 2018'de terör örgütleri PKK, MLKP, DHKP/C ve MKP ile mücadelede destan yazıldığını vurgulayarak, "Belki de terörle mücadele tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Bu konuda hem ülkeyi rahatlattınız hem milletimizi rahatlattınız. Size koskoca bir teşekkür etmek için geldim." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde polis ve jandarmanın şu anda 311 operasyon yaptığını aktaran Soylu, "Bu operasyonların kimisi 2 bin 500, kimisi 2 bin 100 metrede, kimisi şehir içinde, kimisi kırsalda. Bunun bir tek sebebi var, kazıyıp atmak. Buna Sayın Cumhurbaşkanımızdan, şurada birlikte olduğumuz arkadaşlarımıza, korucularımıza kadar buna inanmış ve iman etmiş. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz." diye konuştu.

Soylu, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede tarih yazdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi kazıma zamanıdır. Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı. 'Siz de ben de zordayız.' Çünkü telsiz konuşmalarını dahi kestiler. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar ama geçen gün burada yine fare gibi sıkıştıkları o mağarada onlara gereğini yerine getirdiniz. O mağarayı başlarına yıktınız. Milletimiz o kadar rahatladı ki kalleşlik yapmaya çalışanlara gerekli cevabı, hem de en güçlü şekilde verdiniz. Aslında başlarına yıkılan o mağara değildi, başlarına yıkılan o sapık felsefeleri, o kötü düşünceleri, kendilerini yurt içinde ve yurt dışında desteklemeye çalışanların moralleriydi."

- "Terör örgütlerine tarihin en ağır yenilgilerini yaşattınız"

Terörle mücadelenin çetin ve zorlu bir ortamda cesaretle yürütüldüğünün altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cesuruz, biliyoruz. Kimsenin sizin cesaretinizi sorgulayabilecek takati bile yok. Ürküyorlar, korkuyorlar. Terör örgütlerine tarihin en ağır yenilgilerini yaşattınız, yaşatmaya devam ediyorsunuz. Çok az kaldı. Milletimiz ve biz de o umut içerisindeyiz. Bu kış aralıksız, hangi şartlarda olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle inlerinde bulup gereğini yerine getireceksiniz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Birbirlerine 'Aman bahara sağ çıkmaya çalışın' diye haber veriyorlar. O kadar korkuyorlar, ürküyorlar, o kadar fare gibi deliklere kaçıyorlar ki bunu sağlayanlar sizlersiniz. O cesur halleri, o köylere gidip hava, nara atan halleri yerini kedinin miyavlamasından daha zayıf bir zelilliğe bırakmış durumda. Şehirlere gidip 'Örgüte bu kadar para vereceksiniz', üniversiteleri gidip 'Sizi dağa götürüyoruz' diyenlerin her birisi kaçak delik arıyorlar."

- "Türkiye bundan belki de 25-30 yıl öncesinin hayal etmediği bir noktadadır"

Bakan Soylu, teknolojik altyapı bakımından Türkiye'nin çok önemli bir noktaya geldiğine işaret ederek, "Çok güçlü bir devletiz, zırhlılarımız, insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz var. Bütün mücadelemizi yapacak kendi ürettiğimiz mühimmatlarımız, fabrikalarımız var. Yani elin oğluna bakıp 'Acaba bize bir şey verirler de biz bu mücadeleyi yapabilir miyiz?' diye çaresiz değiliz. Bugün Türkiye bundan belki de 25-30 yıl öncesinin hayal etmediği bir noktadadır." şeklinde konuştu.

Ülke genelinde dün yapılan "Türkiye Güven Huzur-9" uygulamasına ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Dün ülke genelinde Türkiye Huzur uygulamalarının 9'uncusunu yaptık. Bakanlığımıza bağlı polis jandarma ve sahil güvenlik personelimizden toplam 65 bin personelimizin gerçekleştirdiği bu uygulamada, yaklaşık 550 bin kişiyi sorgulayıp 135 binin üzerinde aracı denetledik. Şehirlerde, kırsalda, dağda ve sınırlarda 24 saat ülkemizi, milletimizi, yarınlarımızı, geleceğimizi tehdit altına almak isteyenlerden arındırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Soylu, terörle mücadelede önemli bir noktaya gelindiğini ve bu noktada durmadan yola devam edeceklerini söyledi.

Programa, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Übeyde İpek, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile çok sayıda asker ve polis katıldı.



