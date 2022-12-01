Nar neye iyi gelir? Faydaları ve zararları nelerdir? Kimler tüketmemeli? Nar gastrite zararlı mı, Nar kan yapar mı?

Nar genel faydaları bilinen ve mevsiminde de bolca tüketilen bir meyve. Fakat nar meyvesinin genel faydalarının yanı sıra cilt güzelliği için de faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum diyenlerdenseniz, o zaman yazının devamı herkes için farklı bir fayda sağlayacak demektir.

Narın Faydaları Nelerdir?

Sonbahar mevsiminin gözde meyvelerinden olan nar, sağlımız için son derece yararlıdır. Bu mucizevi meyve halka arasında da; cennet meyvesi olarak bilinir. Kabuğundan çekirdeğine, tanelerinden kabuğuna kadar nar her detayıyla sağlık için çok yönlü faydaya sahiptir. Bu bilgilerden sonra nar meyvesi faydaları neler merak ediyorsanız, o zaman yazının devamındakileri okuduğunuzda gözlerinize inanamayacaksınız.

Kırmızı Narın Nelere Faydalı? Neye İyi Gelir?

Kişinin günlük yaşantısında sıkıntılı zamanlar yaşatabilen basur hastalığı; yarım litre suyun içine atılan bir avuç ölçüsündeki nar kabuğu suyuyla iyi geldiği bilinmektedir.

Sindirim Sistemini Düzenler

Mevsiminde tüketilen bir tane nar meyvesi, sindirim sistemini düzenleyici etkiye sahip olmaktadır.

Yanıklar Kısa Sürede İyileşir

Nar kabuğu püresi, cildi onaran etkisiyle biliniyor. Bu yüzden nar kabuğu dövüldükten sonra, yanık yaranın üzerine uygulandığında, yaranın iyileşme süreci hızlanmaktadır. Yaranın üzerinde bulunan mikropların da ortadan kalkmasında destekleyicidir.

Kanser Hastalıklarına Karşı Korur

Yapılan pek çok araştırma sonucunda tespit edilen; nar kanser hücrelerinin yayılma hızını azaltmada etken bir meyvedir.

Eklem Ağrılarını Azaltır

Mevsiminde düzenli olarak tüketildiğinde narın eklem ağrılarını azaltan bir etkisi olmaktadır.

Kandaki Mikropları Vücuttan Atar

Nar; antioksidan özelliği bulunan bir meyvedir. Bu nedenle de kanı temizleyici etkisi vardır. Narın meyve taneleri kadar, çekirdeğinin de vücuda olumlu etkileri olduğu unutulmamalıdır.

Nar Çiçeği Faydaları Nelerdir?

• İshali önleyici etkiye sahiptir.

• Nar çiçeği; ciltteki ölü hücrelerin yenilenmesini ve cildin yeniden canlanmasını sağlar.

• Nar çekirdeğinden elde edilen suyla gargara yapıldığında, ağız ve diş eti hastalıklarına karşı doğal bir savunma mekanizması destekleyicisi elde edilir.

• Aniden ortaya çıkan tatlı krizlerini önlemek için iyi bir yardımcıdır.

Narın Zararları Nelerdir?

Narın bilinen herhangi bir zararı yok. Ancak her şeyde olduğu gibi fazla tüketilen bir besinin vücuda yan etkileri olabilir. Çünkü nar meyvesi içerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunmaktadır.

Narı Kimler Tüketmemeli?

Kemoterapi tedavisi görenler; içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin oranı yüksek olduğundan dolayı, kanser ilaçlarıyla etkileşime geçmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle kanser hastaları ilaç kullandıkları dönemde tüketmeleri önerilmez. Diğer zamanlar için de doktorlarına danışarak tüketmeleri tavsiye edilir.

Hamile Olanlar

Nar meyvesi içerisinde yüksek oranda element içerir. Bu nedenle hamlilelik döneminde doktora danışılması tavsiye edilir.

Bağırsak Ameliyatı Olanlar

Nar meyvesi sindirim sistemini hızlandıran etkiye sahiptir. Bu yüzden bağırsak ameliyatı geçirenlere bu meyveyi tüketmeleri tavsiye edilmez.

Gaz ve Şişkinlikten Kurtulamayanlar

Hızlıca hazmedilebilen bir meyve olmasına rağmen, bazı kişilerde gaz ve şişkinlik oluşabilir. Ayrıca ateşi olan kişilerin de bu meyveyi tüketirken dikkat etmeleri önerilir.

Nar kan yapar mı?

-Kan yapıcı özelliği vardır. -Erkeklerde sperm yapıcı özelliği vardır ve canlılığı arttırır. -Romatizma ve eklem ağırlarının olduğu bölgelere uygulandığında ağrı kesici özelliği vardır. -Bayılmalara karşı nar suyu içilebilir.

Nar gastrite zararlı mı?

'Nar suyu, yüksek asitli gastrit ve peptik ülser gibi kronik mide hastalıkları olan kişiler için kontrendikedir.

Nar mideye dokunur mu?

Sağlık açısından oldukça yararlı olan nar, bazı durumlarda rahatsızlık verebilir. Mide rahatsızlığı olan kişilerde ağrıya; sindirim sitemi bozukluklarına, alerjik reaksiyonlara neden olması narın zararları arasında gösterilebilir.

Ekşi nar neye iyi gelir? Ekşi nar faydaları

Prostat kanseri hücrelerinin büyümesinin durdurarak kanseri önler. Kan basıncını azaltan özelliği ise tansiyonu düşürmesine yardımcı olur. Türkiye'de birçok kişide görülen şeker hastalığına karşı insülin direncini azaltır ve kan şekerini düşürür.