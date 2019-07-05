Napoli'nin Eljif Elmas teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Makedon genç yıldızı Eljif Elmas için Napoli'den teklif geldi. İtalyan basınının haberine göre Carlo Ancelotti'nin ısrarla transfer edilmesini istediği Eljif için Napoli, Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif etti.



Napoli Başkanı De Laurentiis'in bizzat yürüttüğü transferde teklifi beğenmeyen Fenerbahçe, İtalyan ekibinden 18 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro peşin ve 3 milyon Euro bonus isterken gelecek ikinci teklifi beklemeye geçti.



Geçen sezon Serie A'yı 2. sırada bitiren Napoli'nin transferde ısrarcı olduğu ve bu hafta içinde Fenerbahçe'ye tekrar bir teklif götüreceği kaydedildi.



Corriere dello Sport'ta çıkan haberde Eljif'in geleceğinin çok parlak olduğu, Arsenal ve Sevilla gibi takımların da ilgisi olduğu belirtildi.



Öte yandan spor yorumcusu Renato Boschetti, Eljif Elmas'ı yorumlarken ''Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi gerçekten harika olur. Tam olarak komple bir oyuncu. Şu ana kadar Makedonya ve Fenerbahçe'de oynadı ve potansiyelini gösterdi. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'na kıyasla daha olgun ve daha hazır. Ancelotti ile son sıçramasını da gerçekleştirebilir.'' sözlerini kullandı.



Genç futbolcuyu Fabian Ruiz'e benzeten Boschetti, ''Napoli'de Fabian Ruiz'in tarzına yakın bir oyuncu. Oyun kurucu olarak doğmuş ancak geçen sezon başka pozisyonlara da adapte oldu. Fenerbahçe'nin gelecek umudu olarak gördüğü bir isim ve fiziksel olarak da güçlü.'' dedi.

Kaynak: Sporx