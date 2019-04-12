UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Valencia sahasında Villarreal'ı konuk edecek. İlk maçta rakibini evinde 2-0'lık skorla mağlup eden Arsenal tura yakın taraf olarak göze çarpıyor. Peki, Napoli Arsenal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça ilişkin ayrıntılar...

Chelsea Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?

Napoli Arsenal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk atak mücadelelerinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Napoli'yi konuk etti. İngiliz ekibi mücadeleyi 2-0 kazanarak yarı final için büyük avantaj yakaladı. Londra temsilcisinin gollerini 14. dakikada Aaron Ramsey ve 25'te Kalidou Kolibaly (k.k) kaydetti.

Napoli Arsenal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı 18 Nisan 2019 tarihinde oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak maç Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt Benfica UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?

Valencia Villarreal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?