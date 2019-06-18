Nano Dünya NEÜ’de konuşuldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) tarafından düzenlenen “Nano Okul 2019 Etkinliği”, Nano Dünyayı Keşfediyorum başlıklı açılış programıyla başladı.

Öğrencileri-nanobilim ve nano teknoloji ile tanıştırmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan program Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Programda konuşan, NEÜ Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Bingöl, ülkenin de Vizyon 2023, Vizyon 2071 gibi stratejilerini kapsayacak bir dönemde nanobilim ve nanoteknolojinin yaşayacağını kaydetti. Prof. Dr. Bingöl, dünyada da nanobilim ile ilgili lisans, yüksek lisans gibi programların yaygın olduğunu belirtti. Bu konuya ilgi çekilmesinin gerekliliğini anlatan Prof. Dr. Bingöl, “Ülkemizde bu yeni teknoloji devrine uyum sağlayabilmek için birçok bilim insanı tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik kendi öz kaynaklarını kullanarak ilk defa bir devlet üniversitesi olan Necmettin Erbakan Üniversitesinde düzenlenen Nano okul 2019 etkinliğimizin bu anlamda önemini vurgulamak isterim. Katkıları ve teşriflerinden dolayı Üniversitemiz yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

NEÜ Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ersöz de konuşmasında son 20 yıldır nano teknolojide meydana gelen gelişmelerin özellikle gelişmekte olan ülkelerde rekabet seviyelerini bir üst noktaya taşıdığını kaydederek, "BİTAM olarak geleceğinizle ilgili yol göstermek adına böyle bir program hazırladık. Faydalı olacağını, genç arkadaşlarıma ışık tutacağına inanıyorum. Bundan sonraki faaliyetlerde de gençlerimizin bilimle buluşmaları adına önemli olduğunu söylemek isterim. Umarım bu etkinlikler sizlere faydalı olur" dedi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, konuyla ilgili gençlere sorular yönelterek, bu sistem üzerine düşünmelerini istedi. Prof. Dr. Doğan, nano dünyayı keşfetmeleri için gençlere kolaylıklar diledi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, “Karşımda şimdinin küçük, geleceğin büyük bilim adamlarını görüyorum. Üniversitemiz hem bilim üretmek hem de ürettikleri bilimi paylaşmak için vardırlar. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Siz gelecekte neler yapabileceğinizi, belki de bu program çerçevesinde göreceksiniz. Bu projenin arkasının geleceğini düşünüyorum. Bu etkinliğin sizin için faydalı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Rektör Zorlu, konuşmasının ardından, etkinliğe ilk kayıt yaptıran öğrenci Ahmet Selim Kayacan’a nano okul 2019 formasını takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından açılış programı sona erdi. Etkinlik 3 gün boyunca AKEF Konferans Salonunda devam edecek.