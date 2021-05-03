Nankör Almanya! Göçmenler ülkeyi ihya ediyorlar ama sürekli hor görülüyorlar!

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre ülkedeki girişim şirketlerinin yaklaşık beşte birinin kurucusunu, birinci ya da ikinci kuşak göçmen kökenliler teşkil ediyor. Federal Alman Startuplar Birliği ile Friedrich Naumann Vakfı’nın yaptığı “Deutscher Startup Monitor” adlı araştırmadan elde edilen rakamlara göre bu şirketlerin sayısı 354. Bu girişimci şirketlerin en tanınanı koronavirüs aşısını üreten Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin Mainz merkezli BioNTech şirketi oldu.

kökenlilerin Almanya’da kurduğu diğer başarılı girişimler arasında ise, ikinci el otomobil portalı Auto1, gıda teslimat şirketleri Delivery Hero ve Gorillas, Berlin merkezli seyahat platformu Omio ve akademisyenlerin haberleşmelerini ve bilgi paylaşımını sağlayan ResearchGate gösteriliyor.



Almanya dışında doğan göçmen kökenli girişimciler arasında üniversite mezunu olanların sayısı ortalamanın üzerinde seyrederken, her üç göçmen kökenli kurucudan biri sahip olduğu şirkete en az 100 milyon euro satış değeri biçiyor. Ancak şirketini satmayı düşünenlerin oranı sadece yüzde 20.

“Risk almak kültürün bir parçası”

Yatırım bankası KfW’nin baş iktisatçısı Fritzi Köhler-Geib, göçmen kökenlilerin Alman startup ortamında sadece kurucu olmak bakımından değil ayrıca örneğin IT şirketlerinde olduğu gibi kilit yönetici konumlarında bulunmak açısından da ortalamanın üstünde bir öneme sahip olduğu kanaatinde. Federal Alman Startuplar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Christian Vollmann da “Risk almaya hazır olma ve büyük düşünme Almanya’da sık sık eksik olan ve bizim uluslararası rekabette ihtiyaç duyduğumuz şeyler” görüşünü dile getirdi.

Araştırmalara göre Almanya’da göçmen kökenliler göçmen kökeni olmayanlara göre risk almaya daha hazır. 2012 yılında seyahat platformu “Omio”yu kuran Hindistanlı Naren Shaam, bu farkın sosyal güvenlik yasalarındaki farktan ileri geldiği kanaatinde. Almanya’dakinin aksine sosyal güvenliğin Hindistan’da sadece zenginler açısından mümkün olduğunu belirten Shaam “Risk almak orada kültürün bir parçası” diyor. Almanya’ya tek kelime Almanca bilmeden geldiğini söyleyen Shaam banka hesabı açmak gibi temel sorunları aşmayı “bir dağa tırmanmaya” benzetiyor.

Göçmen kökenlilerin karşılaştığı zorluklar

Bürokratik engeller ve dil sorunu araştırmalara göre yabancı kökenli kurucular açısından büyük bir zorluk oluşturuyor. Şirket kuruluşunda doldurulması gereken formlar çoğu zaman Almanca dilinde mevcut. Vollmann, siyasetin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini ve formların İngilizce olarak da sunulması gerektiğini söylüyor.

Diğer zorlukları ise göçmen kökenli girişimciler finansman bulma konusunda ve gerekli ilişki ağına sahip olmakta yaşıyor. Araştırmalara göre girişim şirketleri ortalama yedi yerleşik şirketle işbirliği içindeyken göçmenlerin kurduğu şirketlerde bu sadece iki şirket ile.





