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Nane: "Havacılık sektöründe potansiyelimiz yüksek"

Pegasus Hava Yollarının CEO’su Mehmet Tevfik Nane, Türkiye’nin havacılık sektöründe kendi iç potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 11:24
Nane: "Havacılık sektöründe potansiyelimiz yüksek"

Pegasus Hava Yollarının CEO’su Mehmet Tevfik Nane, Türkiye’nin havacılık sektöründe kendi iç potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İşletme Bölümünün ortaklaşa düzenlediği, “Leaders Talk” adlı konferansın bu ay ki konuğu Pegasus Hava Yollarının CEO’su Mehmet Tevfik Nane oldu.


Geniş katılımla gerçekleşen konferansta, Mehmet Tevfik Nane özelde hayatı, genelde ise iş yaşamı üzerinden öneri ve tavsiyelerde bulundu. Hukuk ve adalet arasındaki ince çizgiyi hakkaniyet ölçüsüne dayandırdığını ifade eden Nane, “İşinize hem aklınızı hem de kalbinizi koymalısınız” dedi.



Adam adama gerek


‘Girişken olmak, ilişkilerde samimi olmak önemlidir’ diyen Nane, Gaziantep’te meşhur bir söz olan “Adam adama gerek” sözünü hatırlatarak, insanların kalbini kırmanın kolay, kalp kazanmanın ise çok zahmetli ve uğraştırıcı olduğunu ifade etti.


Türkiye’nin 82 milyon nüfusa sahip olduğunu belirten Nane, Türkiye’de hava ulaşımını kullanan yolcu sayısının 11 milyon civarında olduğunu belirtti. Türkiye’nin havacılık sektöründe kendi iç potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna işaret eden Nane,


“Türkiye’nin 2023 hedefi 50 milyon turist sınırını geçmek. Bu şu demek oluyor bu yılki turist sayısından 10 milyon fazlası. Bu rakamın yarısını Türk şirketleri taşıyacaktır. Şu an Türkiye’deki toplam uçuşlara baktığımızda Atatürk Havalimanı 70 milyon, Sabiha Gökçen Havaalanı 36 milyon, yeni hava meydanı 200 milyon kapasitede olacak” diye konuştu.


Türkiye’nin havacılıkta tam bir geçiş noktasında yer aldığını söyleyen Nane, havacılığı sadece yolcu taşımacılığı olarak düşünmemek gerektiğini, kargo taşımacılığının da çok önemli olduğunu hatırlattı. Nane, Türkiye artık dünya çapında bir kargo taşıyıcısı konumunda ve bu potansiyeli her geçen yıl artarak devam ediyor ifadelerinde bulundu.


Konferans sonunda Mehmet Tevfik Nane’ye plaketini Adana BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kurtaran takdim ederken, Adana BTÜ İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Efe Efeoğlu teşekkür belgesini sundu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:24
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