Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli oyuncularından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı. Nando De Colo, 2016'da CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamış ve turnuvanın en değerli (MVP) oyuncusu seçilmişti. Peki Nando De Colo kimdir nereli ve kaç yaşında? Nando De Colo Fenerbahçe Beko transfer haberleri.

Nando de Colo kimdir?

Nando de Colo, 23 Haziran 1987'de Fransa'ya bağlı Sainte Catherine'de dünyaya geldi. Basketbola Cholet altyapısında başlayan de Colo, aynı takımda profesyonel kariyerine başladı. Fransa'daki başarılı performansından sonra 2009 NBA Draftı'na katıldı ve 2.tur 53. sıradan San Antonio Spurs tarafından draft edildi.

NBA gitmeden daha fazla olgunlaşak isteyen yıldız oyuncu, draft edilmesinin ardından İspanya'nın Valencia takımına transfer oldu. 3 yıl mücadele ettiği Valencia formasıyla 2010 yılında Eurocup şampiyonluğu kazanan Fransız basketbolcu, 2012 yazında NBA'in yolunu tuttu.

San Antonio Spurs'le başladığı NBA kariyerinde istediği süreleri bulamayan de Colo, G League ve Toronto Raptors maceralarının ardından 2014-15 sezonu öncesi CSKA Moskova ile Avrupa'ya döndü. CSKA Moskova ile mücadele ettiği 5 sezonun tamamında Final Four oynama başarısı gösteren yıldız basketbolcu, 2 kez kupayı kazanmayı başardı. Nando de Colo, 2015-16 sezonunda 19.4 sayı ortalamayla oynamış ve o sezon hem normal sezonda hem de Final Four'da en değerli oyuncu ödülünü kazanmıştı.