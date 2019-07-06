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Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'da

- Sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldız basketbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağladı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:01
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'da


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Rusya'nın CSKA Moskova takımından ayrılan Fransız basketbolcu Nando De Colo'yu üç yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli basketbolcularından Nando De Colo ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

1.96 metre boyundaki Fransız yıldızın 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

CSKA Moskova ekibinde 292 maça çıkan De Colo, 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

De Colo, 2014'ten bu yana forma giydiği CSKA Moskova'da iki kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransız milli oyuncu ayrıca THY Avrupa Ligi'nde 2016 yılının en skorer ve en değerli oyuncusu oldu.

Milli takım seviyesinde de birçok başarı elde eden Nando De Colo, 2009, 2011, 2013, 2015 ve 2017 Avrupa Şampiyonaları'nın yanı sıra, 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı forması giydi. De Colo, milli takımla 2013’te Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 2011'de gümüş, 2015'te ise bronz madalya kazandı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:01
  1. CSKA Moskova
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  3. Fenerbahçe Kulübü
  4. Nando De Colo

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