Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Gülen gelecekler' duyurusu! 1 kişi gözaltında

Namık Kemal Üniversitesi'nin (NKÜ) internet sitesinde "Adım adım kayıt rehberi" bölümünün sayfa temasında bir süre yer alan "Gülen gelecekler" başlığı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla, üniversitenin internet sitesinde yer alan söz konusu duyuruyla ilgili sosyal medyadaki eleştirilerin ardından çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu konuyla ilgili üniversitenin bilgi işlem bölümünde çalışan V.S.U, gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI

NKÜ'den sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine sayfadaki tema kaldırılmış, konuyla ilgili önceki gün açıklama yapılmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların üniversite yöneticilerini yıpratmaya yönelik olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"2018-2019 eğitim - öğretim yılının başladığı, üniversitemizi, akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı yeni ve tatlı bir heyecanın sardığı bu günlerde, özellikle yeni kayıt olan ulusal ve uluslararası öğrencilerimizle bu heyecanı paylaşmak adına üniversitemiz web sayfasına konulan, içinde 'Gülen gelecekler' ifadesi yer alan emoji şeklinde tasarlanmış bir banner kamuoyunda, dünyanın görmüş olduğu en hain terör örgütüyle ve onun liderinin adıyla ilişkilendirilmesi ve bu ilişkilendirme üzerinden başta üniversitemiz ve yöneticileri olmak üzere devletimizin emniyet ve adalet kurumlarının da ahlak ve vicdandan yoksun bir şekilde yıpratılmaya çalışıldığı esefle gözlenmiştir.

Sadece üniversitemiz çalışanlarına, öğrencilerine ve özellikle 50 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimizin heyecanını paylaşmak adına yapılan bu uygulamanın, kimler oldukları tarafımızdan çok iyi bilinen bazı art niyetli kişilerce özellikle sosyal medyadan provokasyon aracı haline getirilmesi nedeni ile derhal kaldırılmış, konuyla ilgili kişiler için de konunun sorumluları hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."