Namaztepe tırmanışı gerçekleştirildi Çankırı Dağcılık Spor Kulübü yıllık faaliyet programında bulunan Namaztepe (1800m) tırmanışı 7 sporcunun katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Çankırı Dağcılık Spor Kulübü yıllık faaliyet programında bulunan Namaztepe (1800m) tırmanışı 7 sporcunun katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Katılan sporcuların tamamının zirveye ulaşmasıyla birlikte, bayrak ve flama açılarak yapılan törenin ardından dönüşe geçildi.

Kulüp Başkanı Nuri Erkenci yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarının olmasına rağmen tırmanışlarını tamamladıklarını söyledi.

Tırmanış boyunca yoğun sis ve kar yağışının olduğunu anlatan Erkenci, "Saat 08.30’da kendi imkanlarımızla Eldivan Bülbülpınarı (1200 m) mesire yerinde sporcuların buluşması, hazırlıklarını tamamlanmasıyla birlikte saat 08.45’te yoğun sisli hava ve karla kaplı zemin üzerinde tırmanışa başladık. Bey Yayla (1550 m) civarında sis daha yoğunlaşarak görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Isının sıfır derece, görüşünde zirveye yaklaştıkça tamamen kaybolması tırmanışı keyifsiz hale getirdi" dedi.

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