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“Namazla Diriliş” konferansına büyük ilgi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen “Namazla Diriliş” konferansına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:39
“Namazla Diriliş” konferansına büyük ilgi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen “Namazla Diriliş” konferansına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde İHH-İnsanî Yardım Derneği Yenişehir temsilciliği tarafından düzenlenen Namazla Diriliş konferansına yazar Ahmet Bulut katıldı. İHH temsilcisi Osman Aydın, “Elimizde az da olsa, bir varlığı, bir şeyi yakın komşumuza dahi vermekten acizleşiyoruz. Ama sizin verdiğiniz 100 lira karşılığı bir çuval un, ta uzaklardaki bir yetime, ihtiyaç sahibi birine ekmek olacak. Yetimlerimiz var, aylık 125 lira katkı yaparak yetim sahipleniyorsunuz. Siz yetimleri sahiplenin ki sizin çocuklarınızda yetim kalmasın” diye konuştu.


Vatandaşlara seslenen yazar Ahmet Bulut, “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olduğunu söyleriz de, sayamayacağımız kadar nimetleri veren Allah, kulunu namaza çağırıyor. Daha gencim diyor. Hele bir beyaz atlı prens ya da prenses bulayım diyor. Hele bir emekli olayım. Yaş 50’ye gelince benim gibi saçlar dökülmeye, sakallar ağarmaya başlayınca telaş başlıyor. Bizi çağıranın, yerlerin ve göklerin sahibi Allahü teala olduğunu unutmayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:39
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