Bir gün mezardan kalkacaksın

Mahkeme-i Kübra’ya varacaksın

Namazın yoksa ne yapacaksın

Namazını kıl kardeşim.

*

Ezanlar okundu duymadın

Nefsine uydun ömür bitmeyecek sandın

Kabir yolculuğuna ne aldın

Namazını kıl kardeşim.

*

Dünyaya geldiğin an ömür bitiyor inan

İşte bedenden çıkıyor can

Dönüşümüz yok çok pişman olacaksın

Namazını kıl kardeşim.

*

Namaz Allah’ın emri

Peygamberin emaneti

Namaz kılmayanın çok zor hali

Namazını kıl kardeşim.

*

Secdeye varmalısın

Şeytanı kovmalısın

Mahşerde hesap vereceksin

Namazın yoksa ne diyeceksin

Namazını kıl kardeşim.

*

Falan öldü dediler

Selasını verdiler

İlk durak musalla dediler

Sormadan kabre koydular

Namazını kıl kardeşim.

*

Namazsız İslam olmaz

Peygamber şefaat etmez

Son pişmanlık işe yaramaz

Namazını kıl kardeşim.

*

Huzur istersen dön Kâbe’ye

Yap secdeni yalvar Mevla’ya

Mezarda arkadaşın cennette yoldaşın

Namazını kıl kardeşim.

Bu ömür bir gün bitecek

Azrail canın alacak

Namazı var mı diye sorulacak

Namazını kıl kardeşim.