"Namazını kıl kardeşim"
Gazetemiz okurlarından Dursun Ali Şahin, "Namazını kıl kardeşim" başlıklı yazısını bizlerle paylaştı.04 Haziran 2019 Salı 13:00
Bir gün mezardan kalkacaksın
Mahkeme-i Kübra’ya varacaksın
Namazın yoksa ne yapacaksın
Namazını kıl kardeşim.
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Ezanlar okundu duymadın
Nefsine uydun ömür bitmeyecek sandın
Kabir yolculuğuna ne aldın
Namazını kıl kardeşim.
*
Dünyaya geldiğin an ömür bitiyor inan
İşte bedenden çıkıyor can
Dönüşümüz yok çok pişman olacaksın
Namazını kıl kardeşim.
*
Namaz Allah’ın emri
Peygamberin emaneti
Namaz kılmayanın çok zor hali
Namazını kıl kardeşim.
*
Secdeye varmalısın
Şeytanı kovmalısın
Mahşerde hesap vereceksin
Namazın yoksa ne diyeceksin
Namazını kıl kardeşim.
*
Falan öldü dediler
Selasını verdiler
İlk durak musalla dediler
Sormadan kabre koydular
Namazını kıl kardeşim.
*
Namazsız İslam olmaz
Peygamber şefaat etmez
Son pişmanlık işe yaramaz
Namazını kıl kardeşim.
*
Huzur istersen dön Kâbe’ye
Yap secdeni yalvar Mevla’ya
Mezarda arkadaşın cennette yoldaşın
Namazını kıl kardeşim.
Bu ömür bir gün bitecek
Azrail canın alacak
Namazı var mı diye sorulacak
Namazını kıl kardeşim.
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