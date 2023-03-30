Namazda huzur nasıl yakalanır?
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namaz kılarken nasıl huzur bulunabileceğine anlattı.
Ramazan Sohbetleri'nin bu akşamki bölümünde namazı anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namazdan nasıl huzur bulunabileceğini anlattı.
Dr. Şenocak şöyle konuştu:
Sen alemlerin Rabbinin huzurundasın. "Ol" deyince olduran Allah, Firavun'a "öl" deyince onu öldürecekse, o zaman bunu bilen Musa (a.s.) Firavun'un sözünden korkar, tehdidinden yılar mı? Bu şuura eren bir Müslüman namazda, işle aşla eşle meşgul olur mu? Elbette olmaz.