Namazda huzur nasıl yakalanır?

Ramazan Sohbetleri'nin bu akşamki bölümünde namazı anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namazdan nasıl huzur bulunabileceğini anlattı.

Dr. Şenocak şöyle konuştu:

Sen alemlerin Rabbinin huzurundasın. "Ol" deyince olduran Allah, Firavun'a "öl" deyince onu öldürecekse, o zaman bunu bilen Musa (a.s.) Firavun'un sözünden korkar, tehdidinden yılar mı? Bu şuura eren bir Müslüman namazda, işle aşla eşle meşgul olur mu? Elbette olmaz.