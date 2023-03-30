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Dini Bilgiler Namazda huzur nasıl yakalanır?
Dini Bilgiler

Namazda huzur nasıl yakalanır?

Yeniakit Publisher
2023-03-30 23:50:00 - 2023-03-31 00:00:52

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namaz kılarken nasıl huzur bulunabileceğine anlattı.

Ramazan Sohbetleri'nin bu akşamki bölümünde namazı anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namazdan nasıl huzur bulunabileceğini anlattı.

Dr. Şenocak şöyle konuştu:

Sen alemlerin Rabbinin huzurundasın. "Ol" deyince olduran Allah, Firavun'a "öl" deyince onu öldürecekse, o zaman bunu bilen Musa (a.s.) Firavun'un sözünden korkar, tehdidinden yılar mı? Bu şuura eren bir Müslüman namazda, işle aşla eşle meşgul olur mu? Elbette olmaz.

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