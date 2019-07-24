Namaz kılarken hayatını kaybetti Samsun’da, namaz kılarken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da, namaz kılarken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk babası Mehmet Erdoğan (70) evinde sandalyede oturur halde namaz kılarken hayatını kaybetti. Mehmet Erdoğan yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilirken kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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