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Namaz kılarken hayatını kaybetti

Samsun’da, namaz kılarken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
Namaz kılarken hayatını kaybetti

Samsun’da, namaz kılarken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk babası Mehmet Erdoğan (70) evinde sandalyede oturur halde namaz kılarken hayatını kaybetti. Mehmet Erdoğan yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilirken kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
  1. doğa

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