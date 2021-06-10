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Dünya Namaz kılan Filistinlileri alçak saldırı: 13 kişi yaralandı
Dünya

Namaz kılan Filistinlileri alçak saldırı: 13 kişi yaralandı

Siyonist İsrail Kudüs’te gerginliği tırmandırmaya devam ediyor. İşgal rejimi Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 23:06:00 - 2021-06-10 23:13:51
Namaz kılan Filistinlileri alçak saldırı: 13 kişi yaralandı

Siyonist işgal rejimi sözde polisinin, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırması sonucu 13 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinli gençler, siyonist işgal rejimi sözde polisinin saldırısının uğradı.

Saldırıda 13 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin tedavisinin ise bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı ifade edildi. 

 

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