0553 313 94 23

Nallıhan’ın hayran bırakan güzelliği: Uyuzsuyu Şelalesi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan suyunun şifalı olduğuna inanılan Uyuzsuyu Şelalesi eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
Nallıhan’ın hayran bırakan güzelliği: Uyuzsuyu Şelalesi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan suyunun şifalı olduğuna inanılan Uyuzsuyu Şelalesi eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.


Ankara’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki şelale eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Yemyeşil ormanları ve seyir terasıyla yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken şelale, 50 metre yüksekliği ile manzara keyfi sunuyor.



Şifalı olduğu söyleniyor


Nallıhan’ın Karacasu köyünde yer alan şelalenin suyunun halk tarafından şifalı olduğuna inanılıyor. Bölge halkı Ilıcasu diye de adlandırdığı şelalenin hikayesini ise şöyle anlatıyor:


“Eskiden koyunlar uyuz olurdu biz de korkudan ne yapacağımızı bilemezdik gitmediğimiz şifacı kalmazdı. En sonunda çareyi bu suyun altında yıkamakta bulduk. Uyuz olan koyunları buraya getirip su içirirdik ardından yıkadıktan sonra koyunlar iyileşirdi. Bu da bölge halkı tarafından duyulunca buraya Uyuzsuyu Şelalesi denmeye başlandı."



700 yıllık anıt ağaçlarının merkezi


Uyuzsuyu Şelalesi coğrafi konumu sebebiyle doğa yürüyüşlerine de olanak sağlıyor. Aynı zamanda bölgede koruma altına alınan asırlık birçok ağaca ev sahipliğini yapıyor. 700 yıllık anıt ağaçların bulunduğu bölgede aynı zamanda piknik de yapılırken seyir terasından şelale izlenebiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Finans en geniş ATM ağına sahip özel banka oldu
    1. Türkiye Finans en geniş ATM ağına..
    2. Özyeğin Üniversitesi ile Accor..
    3. Rusya'dan gelen gizemli uçak..
    4. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    5. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    6. Asya borsaları
    7. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    8. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    9. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    10. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    11. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    12. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    13. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    14. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    15. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    16. PKK üst yönetimi panikte
    17. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    18. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    19. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    20. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    21. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    22. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    23. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    24. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    25. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    26. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    27. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    28. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    29. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    30. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"