Nallıhan’da yerli mahsüller pazar tezgahlarını doldurdu Ankara’nın Nallıhan ilçesinde markalaşma yolunda adım atılan domates, pazar tezgâhlarındaki yerini aldı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde markalaşma yolunda adım atılan domates, pazar tezgâhlarındaki yerini aldı.

Nallıhan pazarında yerini alan yerli domates, biber, fasulye, patlıcan, dolma biberi, salatalık, sabah tezgahlarda satışa sunulduğu tezgahlarda uygun fiyatlı oluşu sebebiyle tükendi. Müşteriler hormonlu sebze meyveden bıktıklarını söyleyerek, yerli mahsüllerin çıkmasına sevindiklerini aktardı.

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