Nallıhan’da yerli mahsüller pazar tezgahlarını doldurdu
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde markalaşma yolunda adım atılan domates, pazar tezgâhlarındaki yerini aldı.17 Haziran 2019 Pazartesi 12:51
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde markalaşma yolunda adım atılan domates, pazar tezgâhlarındaki yerini aldı.
Nallıhan pazarında yerini alan yerli domates, biber, fasulye, patlıcan, dolma biberi, salatalık, sabah tezgahlarda satışa sunulduğu tezgahlarda uygun fiyatlı oluşu sebebiyle tükendi. Müşteriler hormonlu sebze meyveden bıktıklarını söyleyerek, yerli mahsüllerin çıkmasına sevindiklerini aktardı.
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