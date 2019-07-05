Nallıhan’da yağmur sonrası su baskınları yaşandı Ankara’nın Nallıhan ilçesinde kısa süren sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde kısa süren sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşandı.

Sıcaklıkların 3 gündür mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Nallıhan’da bugün öğleden sonra sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren yağmur sonrası köylerde sel yaşandı. Sobran Deresi’nde su debisi yükselirken, Emremsultan köyünde yollar sular altında kaldı. Ulaşım ise güçlükle sağlandı.

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