Nallıhan’da selde kalan aracı ASKİ ekipleri kurtardı Ankara Nallıhan’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle D-140 karayolunda sel suları arasında mahsur kalan araç ASKİ ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara Nallıhan’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle D-140 karayolunda sel suları arasında mahsur kalan araç ASKİ ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından oluşan sel suları nedeniyle Ankara-İstanbul D-140 karayolunda bir araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sahibi, ASKİ ekiplerinden yardım istedi. Yolda kalan aracı sel sularından kurtarmak için gelen 2 görevli aracı iterek sel sularından kurtardı. Çevredeki vatandaşlar ve kurtarılan şahıs ASKİ ekibine teşekkür etti.

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