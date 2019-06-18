Nallıhan’da Keşfedilmeyi Bekleyen Kanyon: Kuzucular Köyü Kanyonu Nallıhan’ın bulunmaz eşsiz güzelliği olan Kuzucular Köyü Kanyonu ilçeye gelen turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Nallıhan’ın bulunmaz eşsiz güzelliği olan Kuzucular Köyü Kanyonu ilçeye gelen turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

İlçe merkezine bağlı, 60 kilometre uzaklıktaki, Kuzucular köyünün hemen yakınındaki Kanyon bölgesindeki tepeler ve kayalıklar ilginç görünümler sunuyor. Bu görünümlerle bölge adeta, bir yer altı şehrini anımsatıyor. Hakkında az bilgi bulunduran Kuzucular Köyü Kanyonu keşfedilerek gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

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