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Nallıhan’da ipek böceği gelir kapısı oldu

Nallıhan’ın Ozan Mahallesi’nde bulunan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi’nde vatandaşlar çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

28 Haziran 2019 Cuma 09:02
Nallıhan’da ipek böceği gelir kapısı oldu

Nallıhan’ın Ozan Mahallesi’nde bulunan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi’nde vatandaşlar çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor.


Ozan Mahallesi’nde çoğu aile yılda bir defaya mahsus olmak üzere ipek böceği yetiştiriyor. Üreticiler, aldıkları 4-5 paketteki 22 kilogram olan ipek böceklerini dut ağacının yapraklarıyla besleyerek, 40-45 gün sonra 220 kilograma ulaştığında satıyor. İpek böceği yetiştiriciliği Ozan Mahallesi ve bölge mahallelerde her geçen gün artarken, üreticiler ipek böceği üreterek aile bütçelerine ek gelir sağlıyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:02
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