Nallıhan’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı Ankara’nın Nallıhan ilçesinde polis ekipleri tespit edilen birçok adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 şüpheli göz altına alındı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde polis ekipleri tespit edilen birçok adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 şüpheli göz altına alındı.

Göz altına alınan 17 şüpheliden 4’ünün Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerden sonra 17 şüpheliden F.P, F.B, L.B, H.G, S.D. ve H.H.K. tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken diğer kişiler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Azerbaycan uyruklu 4 kadının ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

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