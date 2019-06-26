Nallıhan’da arpa ve buğdaylar biçilmeye başladı Nallıhan’da Temmuz ayının yaklaşması ile kışın ekilen arpa ve buğday ekinleri toplanmaya başlandı.

Nallıhan’da Temmuz ayının yaklaşması ile kışın ekilen arpa ve buğday ekinleri toplanmaya başlandı.

Verimli geçen bahar ayında Nallıhan’ın bol yağış alması ile ekinler büyüdü. Büyüyen ekinler Uluköy Mahallesi’nde biçilmeye başlandı. Murat Ergin adlı vatandaş, bu sene biçilen ekinlerden geçen seneye oranla daha memnun olduğunu aktararak, "Bu sene beklediğimizden daha kaliteli bir biçim gerçekleştirdik" dedi.

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