Nallıhan’a araç yangını büyümeden söndürüldü Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sanayi bölgesinde ticari bir araçta çıkan yangın zamanında fark edilerek büyümeden söndürüldü.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sanayi bölgesinde ticari bir araçta çıkan yangın zamanında fark edilerek büyümeden söndürüldü.

Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı Su İkmal Görevlileri ve Nallıhan Aski Ekiplerinin, Nallıhan Sanayisinde rutin olarak gerçekleştirdiği kontroller esnasında aracın yandığı fark edildi. Aracın motor ve sürücü kısmında yangın büyümek üzereyken Ankara itfaiye ekipleri ve ASKİ ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yangına hemen müdahale edilmesi sonucu sanayi esnafı büyük tehlikeden son anda kurtuldu. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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