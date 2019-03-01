Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulundan takdir edilen proje Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu, Nallıhan’da kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenledi.

Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu, Nallıhan’da kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenledi.

Nallıhan’da kitap okuma alışkanlığını artırmak için hazırlanan projede Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, belediye, kaymakamlık ve pazar yerleri gibi alanlarda kitap okudu. Halkın yoğun ilgi ile karşıladığı projenin mimarı Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Özsoy ile öğrencilerin ilk durağı Nallıhan Kaymakamlığı ile Belediyesi oldu. Akabinde hastane, pazar alanları ve ilçe meydanında gerçekleştirilen kitap okuma etkinlikleri devam ediyor.

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