Nallıhan Hoşebe mesire alanında çadırlar kuruldu

Nallıhan Hoşebe mesire alanında öğrencilere yönelik kamp çadırları kurularak, çeşitli eğitimler veriliyor.

Nallıhan’da bir ilk gerçekleştirilerek öğrencilere yürüyüş, doğada hayatta kalma, ekip halinde hareket etme, kamp yapılacak alan, kamp alanında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve en önemlisi kamp yapılan alanın terk edilirken temizlenip öyle terk edilmesi gibi konular öğretiliyor.

7 gruptan oluşan, her gruba grup lideri seçilerek ve gruplara bir renk verilerek gerçekleştirilen kampta çocuklar hem eğleniyor hem de yarışıyorlar.

Çeşitli oyunlar; satranç, oryantring, cirit atma, mendil kapmaca, uzun atlama, çelik-çomak vb. oyunlar da oynanarak çocuklara birçok eğitim veriliyor.

Kampa katılan 72 öğrenci, 30 gözetmen 3 gün 2 gece kamp yapıyor.