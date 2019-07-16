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Nallıhan 15 Temmuz’u unutturmadı

Nallıhan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen programlarda 15 Temmuz unutulmadı.

16 Temmuz 2019 Salı 10:48
Nallıhan 15 Temmuz’u unutturmadı

Nallıhan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen programlarda 15 Temmuz unutulmadı.


Öğlen saatlerinde başlayan programda 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okundu. Ardından Ayhan Sümer Kültür Merkezi’nde şehitleri anma programı düzenlendi ve o güne dair yaşanan olayların görüntüleri gösterildi. Akşam ise Nasuhpaşa Camii önünden başlayan yürüyüş kortejinde hain teröristler lanetlendi. Yürüyüşten sonra Nallıhan Belediyesi önüne gelen vatandaşlar için ikramlar dağıtıldı. Dağıtılan ikramların ardından AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan">Nevzat Ceylan Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve parti temsilcilerinin hain teröristleri lanetleyen konuşmaları sonrasına gece geç saatlere kadar 15 Temmuz’a dair görüntüler işletilerek program sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:48
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