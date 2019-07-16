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Nakliyeye belediye eli değdi

Eskişehir’de, evlerine koltuk taşımak için belediyenin çöp konteynerini kullanan iki genç, sosyal medyada gülümseten görüntüler oluşturdu.

16 Temmuz 2019 Salı 12:27
Nakliyeye belediye eli değdi

Eskişehir’de, evlerine koltuk taşımak için belediyenin çöp konteynerini kullanan iki genç, sosyal medyada gülümseten görüntüler oluşturdu.


Eskişehir’de iki genç aldıkları koltuğu taşımak için ilginç bir yönteme başvurdu. Gençler, nakliye için Odunpazarı Belediyesi’ne ait tekerlekli çöp konteynerini kullandı. Hakan Yılmaz ve Ahmet Özdemir isimli gençler, taşıma esnasında çektirdikleri fotoğrafta ise, belediyenin twitter hesabını etiketleyerek “Teşekkürler” şeklinde paylaşımda bulunurken, Odunpazarı Belediyesi’nin resmi twitter hesabından yanıt gecikmedi. Gençlerin fotoğraflı “Teşekkürler” paylaşımına, Odunpazarı Belediyesi de “İşiniz bittiğinde yerine koyarsanız seviniriz :)) Kolay gelsin” yanıtını verdi.


Yapılan paylaşımdan kısa süre sonra twitter üzerinden yüzlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı. Bazı twitter kullanıcılarının “Yerine koydunuz mu gençler” yorumuna ise, “Sağını solunu sildik tekere hava basıp koyduk efenim” diye gençlerden cevap geldi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:27
  1. odunpazarı
  2. fotoğraf

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