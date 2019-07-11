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Nakliyeciler hayvan taşımak için sınava girdi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle nakliyeciler, nakil sırasında refakat eden bakıcı ve araç sürücülerine yönelik İl Müdürlüğü toplantı salonunda eğitim ve sınav yapıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:35
Nakliyeciler hayvan taşımak için sınava girdi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle nakliyeciler, nakil sırasında refakat eden bakıcı ve araç sürücülerine yönelik İl Müdürlüğü toplantı salonunda eğitim ve sınav yapıldı.


Kurban Bayramına kısa bir süre Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hayvan Refahı Toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda ayrıca 36 kişi personel yetki ve yeterlilik belgesi almak için sınava girdi.


Toplantı ile ilgili açıklama yapan İl Müdür Vekili Bayram Ay, "Düzenlenen eğitimler ile ‘Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’ kapsamında yapılan eğitim ve sınava 36 kişi katılmıştır. Nakliyecilere gerekli personel, ekipman ve operasyonel prosedürlere sahip olduklarını kanıtlamak koşulu ile ’yetki belgesi’, araç sürücülerine ve nakilde hayvan bakıcılığı yapacaklara ‘yeterlilik belgesi’ eğitime katılmak ve sınavda başarılı olmak koşulu ile düzenlenmektedir. İlimizde 2015 yılından itibaren 439 nakliyeci ile 593 sürücü/bakıcıya sertifika düzenlenmiştir" dedi.


Yapılan eğitimde Veteriner Hekimler Serkan Altıparmak ve Ahmet Rüştü Kantarkaya nakliyeye uygun hayvanların özellikleri, nakil araçlarının donanımı, nakliye sırasında bulunması gerekli evraklar ve ilgili mevzuatlar hakkında sunum yaptı.


Konuyla ilgili müracaatların alınmaya devam ettiği, yeterli talebin oluşması durumunda İl müdürlüğü tarafından tekrar eğitim ve sınav yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:35
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